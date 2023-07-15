Bağdat'ta 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için anma etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından düzenlenen anma programına çeşitli kurum ve temsilciler katıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için anma etkinliği gerçekleştirildi.

Anma programı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından "Bağdat'taki Türk Şehitliği"nde düzenlendi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney Türk Şehitleri anıtına çelenk bıraktıktan sonra yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Fetullahçı terör örgütü FETÖ'nün organize ettiği darbe girişimine kahramanca karşı koyan şehitlerimizi anmak üzere Bağdat Türk Şehitliği'nde beraberiz.

O gece bünyeyi ele geçirmeye çalışan sinsi bir virüs gibi faaliyet gösteren FETÖ'nün çirkin emellerinin önünde milli iradenin Kurtuluş Savaşı'nda işgalcilerin önünde durduğu gibi çelikten duvar ören milletimiz, cumhuriyeti ve demokrasisine sahip çıkmıştır."

Terörün her türüne karşı verilen mücadelede Türkiye'nin önüne konulan tüm engelleri aşmak için çabalarını sürdüreceğini ifade eden Güney, "Bu, yalnızca ülkemizin çıkarı için değil, küresel güvenlik ve istikrar için de kutlu bir mücadeledir. " dedi.

Güney, 15 Temmuz şehitlerine rahmet ve gazilere de şifalar diledi.

15 Temmuz şehitlerini anma etkinliğine, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Irak ofisi, Bağdat'taki Irak Türkmen Cephesi (ITC) ile Türkmen Kardeşlik Ocağı temsilcileri katıldı.