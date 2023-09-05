BAE, Yemen krizine siyasi çözüm için diyalog sürecini destekliyor

ABU Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen krizine sürdürülebilir siyasi bir çözüm getirmek ve kalıcı bir ateşkes mekanizması bulmak için ciddi diyalog sürecinin başlamasını destekliyor. BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile bir araya geldi ve Yemen'deki krize son verecek çözüm ve ateşkes çabaları ele alındı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Yemen krizine sürdürülebilir siyasi bir çözüm getirmek ve kalıcı bir ateşkes mekanizması bulmak için ciddi diyalog sürecinin başlamasını desteklediği bildirildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen halkının yaşadığı insanlık dramına ve ülkedeki krize son verecek sürdürülebilir siyasi çözüm ve ateşkes çabaları ile Yemen'deki gelişmeler ele alındı.

Gargaş, ülkesinin Yemen krizine sürdürülebilir siyasi bir çözüm getirmek ve kalıcı bir ateşkes mekanizması bulmak için ciddi diyalog sürecinin başlamasını desteklediğini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın bu minvalde harcadığı "büyük çabaları" da takdir eden Gargaş, kardeş Yemen halkının yanında olduklarını ve krizin siyasi ve insani yansımalarının son bulması için atılan tüm adımlara destek verdiklerini kaydetti.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.