BAE ve Ürdün, Yemen'de barış çabalarını destekliyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün, Suudi Arabistan ve Umman'ın Yemen'de barışın sağlanması için gösterdiği çabalardan memnuniyet duyduklarını açıkladı. BAE ve Ürdün Dışişleri Bakanlıkları, Suudi Arabistan'ın Husileri Riyad'a davet etmesine destek verdiklerini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün, Yemen'de barışın sağlanması için Suudi Arabistan ve Umman'ın gösterdiği çabalardan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

BAE ve Ürdün Dışişleri Bakanlıklarından, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki krize bir çözüm bulmak ve ateşkesi görüşmek için İran destekli Husileri Riyad'a davet etmesine ilişkin açıklamalar yapıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yemen'de barış ve istikrarın artırılması, Yemen krizine bir çözüm bulunması ve kalıcı ateşkes sağlanması adına Suudi Arabistan'ın Husiler ile yürüttüğü görüşmelerden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Yemen halkının, güvenlik, kalkınma ve istikrar beklentilerine değinilen açıklamada, Yemen'de sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulunmasına yönelik tüm bölgesel ve uluslararası çabaların desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada, BAE'nin Yemen halkının yanında olma, onların kalkınma ve refah konusundaki meşru hedeflerine yönelik desteği yinelendi.

Ürdün'den siyasi çözüme yönelik çabalara destek vurgusu

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın ateşkes ve siyasi çözümü görüşmek üzere Husilere yönelik davetinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Ürdün'ün Yemen'de güvenlik ile istikrarın sağlanmasına ve ülkedeki krizi sona erdirecek bir siyasi çözüme yönelik çabalara desteği vurgulandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, 14 Eylül'de ateşkes ve siyasi çözüm görüşmelerini tamamlamak üzere Husileri Riyad'a davet etmişti.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi de Sana'dan bir heyetin müzakerelere devam etmek üzere Riyad'a doğru yola çıktığını belirtmişti.

Böylece, Yemen'de iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez Husi bir heyet Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.