BAE ve Özbekistan arasındaki ilişkiler ele alındı

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve ortak işbirliğini geliştirmeyi ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve ortak işbirliğini geliştirmeyi ele aldı.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Bakan Al Nahyan, Özbekistanlı mevkidaşı Saidov ile Abu Dabi'deki bakanlık binasında bir araya geldi.

Görüşmede BAE ile Özbekistan arasındaki dostluk ilişkilerinin yanı sıra ortak işbirliği ve bunu ekonomi, yatırım ve ticaret dahil tüm alanlarda geliştirmenin yolları ve iklim konusu masaya yatırıldı.

Hükümet modernizasyonu alanında iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ile bunun iki ülkedeki hükümet deneyimlerinden yararlanmayı artırmadaki rolünün de gözden geçirildiği görüşmede, ayrıca ortak öneme sahip bir dizi bölgesel ve uluslararası konu ele alınarak bunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşme sırasında, Saidov'un ülkeyi ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Al Nahyan, BAE ile Özbekistan arasındaki seçkin dostluğa işaret etti.

BAE'nin, Özbekistan ile ikili ilişkilerini geliştirmeye ve iki ülkenin karşılıklı çıkarlarını karşılayacak şekilde başta ekonomi ve ticaret olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği ve ortak eylem ufkunu genişletmek için mevcut fırsatlara yatırım yapmaya büyük önem verdiğini kaydeden Al Nahyan, 2019'da başlatılan hükümet modernizasyonu alanında iki ülke arasındaki seçkin ortaklığa övgüde bulundu.

Saidov da ülkesinin BAE ile her alanda ikili işbirliğini güçlendirme arzusunu dile getirerek, BAE'nin bölgesel ve uluslararası düzeylerdeki lider konumunu övdü.