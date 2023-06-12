BAE ve Japonya, İşbirliği Geliştirme Yollarını Görüştü

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa, çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı. İki bakan, BAE ile Japonya arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde ekonomi, ticaret, sanayi ve yatırım alanlarda dostluğu ve işbirliğini geliştirmenin yollarını görüştü. Ayrıca, iklim değişikliği dosyası ile bu yıl BAE'nin ev sahipliğinde düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) değerlendirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa, çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Bakan Al Nahyan, Japonya ziyareti kapsamında Hayaşi ile başkent Tokyo'da bir araya geldi.

İki bakan, "BAE ile Japonya arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde ekonomi, ticaret, sanayi ve yatırım alanlarda dostluğu ve işbirliğini geliştirmenin yollarını" görüştü.

Görüşmede ayrıca, iklim değişikliği dosyası ile bu yıl BAE'nin ev sahipliğinde düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) değerlendirildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bakanlar, savunma alanındaki işbirliği fırsatları ile Ukrayna'daki durumu da ele aldı.

Hayaşi ve Al Nahyan, Orta Doğu ile Kuzey Kore dahil Doğu Asya'daki duruma yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Hayaşi, Sudan'da meydana gelen iç kriz sonrası Japon vatandaşlarının bu ülkeden tahliyesinde BAE'nin işbirliğine yönelik şükranlarını sundu.