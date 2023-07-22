BAE ve İran, İlişkileri Güçlendirmek İçin Görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, Al Nahyan ile Abdullahiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ortak çıkarlara ulaşmak, bölgenin istikrar ve refahının desteklenmesi için ikili ilişkiler ve işbirliğini güçlendirme yolları değerlendirildi.