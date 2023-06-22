BAE ve İran, hava taşımacılığı hizmetlerini genişletmek için anlaşma imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran, hava taşımacılığı hizmetlerini genişletmek amacıyla anlaşma imzaladı. Anlaşma, BAE Sivil Havacılık Otoritesi'nin (GCAA) Dubai'deki merkezinde GCAA Genel Müdürü Seyf Muhammed es-Suveydi ile İran Sivil Havacılık Ajansı Başkanı Mehdi Muhammed Beheş tarafından imzalandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran, hava taşımacılığı hizmetlerini genişletmek amacıyla anlaşma imzaladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, anlaşma, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ülkeye yaptığı ziyaret kapsamında gerçekleştirildi.

Anlaşma, BAE Sivil Havacılık Otoritesi'nin (GCAA) Dubai'deki merkezinde GCAA Genel Müdürü Seyf Muhammed es-Suveydi ile İran Sivil Havacılık Ajansı Başkanı Mehdi Muhammed Beheş tarafından imzalandı.

GCAA Genel Müdürü Suveydi, anlaşmanın BAE-İran uçuşlarının düzenlenmesi için önemli bir adım olduğunu ve iki ülkenin yararına hava taşımacılığı hizmetleri ağının genişletilmesinin önünü açtığını söyledi.

Anlaşmanın önemine dikkati çeken Suveydi, "Anlaşma, ticaret için yeni fırsatlar oluşturulmasına, ulusal taşımacılığın desteklenmesine, iş adamları ile şirketler arasındaki ekonomik ortaklığın güçlendirilmesine ve serbest rekabete katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Körfez turu kapsamında Katar, Umman ve Kuveyt'in ardından BAE'ye gelen Abdullahiyan, başkent Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, göreve geldiği Haziran 2021'den beri ilk kez BAE'yi ziyaret ediyor.