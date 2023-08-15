BAE ve Almanya, ikili işbirliğini güçlendirmeyi görüştü

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ve Alman mevkidaşı Annalena Baerbock, ekonomi, ticaret ve yenilenebilir enerji dahil olmak üzere tüm alanlarda ikili işbirliğini güçlendirme potansiyelini görüştü. Ayrıca, BAE'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın ev sahipliğini yapma hazırlıklarını da ele aldılar.

DUBAİ, 15 Ağustos (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ve Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ekonomi, ticaret ve yenilenebilir enerji dahil olmak üzere tüm alanlarda ikili işbirliğini güçlendirme potansiyelini görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, iki yetkili Pazartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinde çevrenin korunması ve iklim eylemi alanlarındaki işbirliğinin yanında, BAE'nin Kasım sonunda Dubai'de başlaması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 28. oturumuna ev sahipliği yapma hazırlıklarını da gözden geçirdi.

Habere göre taraflar, BAE'nin iklim değişikliği etkileriyle mücadeleye yönelik uluslararası çabaların artırılmasındaki rolünü de ele aldı.

Haberde iki yetkilinin ayrıca ortak ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Habere göre Al Nahyan, BAE ile Almanya arasındaki yakın ilişkilerin altını çizerek her iki ülkenin de kapsamlı stratejik ortaklığı güçlendirmek için fırsatları değerlendirmeye istekli olduğunu söyledi.