BAE, UNRWA'ya 15 Milyon Dolarlık Yardım Yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in hedef aldığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki hizmet ve projelere destek için UNRWA'ya 15 milyon dolarlık mali yardım yaptığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in hedef aldığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki hizmet ve projelerine destek için Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) 15 milyon dolarlık mali yardım yaptığını duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yle dün akşam telefonda görüştü.

Görüşmede Bin Zayid, ülkesinin, UNRWA'nın proje ve hizmetlerini desteklemek için 15 milyon dolar katkıda bulunmaya karar verdiğini, yardımların Filistinli ailelere, özellikle Cenin kentindeki kayıpların giderilmesi için acil destek sağlamaya yönelik olduğunu söyledi.

Ülkesinin "UNRWA'yı destekleme konusundaki kararlılığını" vurgulayan Bin Zayid, "Filistinli mültecilerin koşullarını iyileştirme ve onlara daha iyi bir yaşam sağlama konusundaki politikalarının sabit olduğunu" ifade etti.

UNRWA'nın Filistinli mültecilere hizmetlerinden övgüyle söz eden Bin Zayid, UNRWA personelinin Cenin Mülteci Kampı'nda sağlık ve sosyal bakım sağlamak için gösterdiği çabalar için Lazzarini'ye teşekkür etti.

BAE'nin tüm bölgesel ve uluslararası çabalara verdiği desteğin altını çizen Bin Zayid ayrıca, Orta Doğu'da barış sürecini yeniden canlandırmak, ateşkes için uluslararası çabaları yeniden birleştirmek ve iki devletli çözümü tehdit eden yasa dışı uygulamalara son vermek gerektiğini belirtti.

Lazzarini ise, UNRWA'nın sürekli yanında olan BAE'nin en son bu yılın başında 20 milyon dolar destek verdiğine dikkati çekti.

UNRWA, topraklarından göç etmek zorunda kalan Filistinlilere geçici yardım sunmak amacıyla BM Genel Kurulunun 302 sayılı kararı gereği 8 Aralık 1949'da kuruldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana ve Ürdün'ün başkenti Amman'da olmak üzere 2 ana merkezi ve yardım yaptığı bölgelerde şubeleri bulunan kurumun, Filistin meselesine adil bir çözüm bulunana kadar her 3 yılda bir görev süresi yenileniyor.

UNRWA'nın birkaç yıldan beri yaşadığı mali kriz sebebiyle Filistinli mültecilere hizmetlerinde düşüş görülüyor.

Batı Şeria, Gazze Şeridi, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve sosyal yardım hizmetleri sunan UNRWA'ya ait 1300 tesis bulunuyor.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine 3 Temmuz'da başlattığı ve yaklaşık 48 saat sürdürdüğü saldırılar bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.

İsrail saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır olmak yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.