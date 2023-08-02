BAE, Ukrayna'ya Yardım Malzemesi Gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna'ya 250 ton yardım malzemesi taşıyan bir gemi gönderdi. Yardım sevkiyatı, kişisel malzemeler, aydınlatma ekipmanları ve battaniyelerden oluşmaktadır. Ayrıca, Rusya-Ukrayna çatışmasının başladığı günden bu yana BAE'nin savaştan etkilenen sivillere 550 ton yardım malzemesi gönderdiği belirtildi.

DUBAİ, 2 Ağustos (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ukrayna'ya 250 ton yardım malzemesi taşıyan bir gemi gönderdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi haber ajansı WAM'ın Salı günkü haberine göre kişisel malzemeler, aydınlatma ekipmanları ve battaniyelerden oluşan yardım sevkiyatının önce deniz yoluyla Polonya ve Romanya'ya ulaşacağı, ardından da Ukrayna'ya nakledileceği belirtildi.

Haberde, bilgisayar gibi okul malzemelerini içeren bir başka partinin de hazırlık aşamasında olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, Rusya-Ukrayna çatışmasının geçen yıl Şubat ayında patlak vermesinden bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaştan etkilenen sivilleri desteklemek üzere gıda ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere 550 ton yardım malzemesi gönderdiği vurgulandı.