BAE, Sudan'dan tahliye edilen 180 kişiyi ülkeye getirdi

Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan'daki çatışmalardan etkilenen farklı uyruklardan 180 kişiyi ülkeye getirdi. BAE'nin, hastalar, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar gibi öncelikli grupların tahliyesini sürdürdüğü belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların devam ettiği Sudan'dan tahliye edilen farklı uyruklardan 180 kişinin ülkeye vardığını duyurdu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abu Dabi yönetiminin, uluslararası dayanışma ve işbirliğinin desteklenmesi, sivillerin korunması ve ihtiyaç halinde ülkelere yardım eli uzatılması ilkesi temelinde yürüttüğü tahliye işlemlerinin başarıyla devam ettiği belirtildi.

BAE'nin, hastalar, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar gibi öncelikli grupların tahliyesini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, farklı ülkelerin vatandaşlarından 180 kişiyi taşıyan bir uçağın daha ülkeye geldiği ve böylelikle çatışmaların başlamasından bu yana kaldırılan tahliye uçaklarının sayısının 10'a ulaştığı bilgisi geçildi.

Açıklamada, 29 Nisan'dan bu yana 26 faklı ülkenin vatandaşlarından 997'sinin Sudan'dan tahliye edildiği kaydedildi.

BAE'nin, Sudan'daki çatışmalardan etkilenenlere yönelik yaptığı insani yardımlara da değinilen açıklamada, bu kapsamda Sudan'ın Port Sudan liman kentine 1353 ton gıda ve tıbbi malzeme taşıyan 10 uçak ve 1 gemi, Çad'daki Sudanlı göçmenlere de 277 ton yardım malzemesi taşıyan 12 uçak gönderildiği aktarıldı.