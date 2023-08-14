BAE'nin resmi haber ajansı WAM, Sudan'da savaşan taraflara silah ve mühimmat tedarik ettiği iddialarını reddettiğini açıkladı. BAE'nin Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Afra Al Hameli, Sudan'da taraf tutmadıklarını ve çatışmanın sonlandırılması için çaba gösterdiklerini belirtti.

DUBAİ, 14 Ağustos (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan'da savaşan taraflara silah ve mühimmat tedarik ettiği iddialarını reddetti.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM, Pazar günü Dışişleri Bakanlığı'ndan Afra Al Hameli'nin, "BAE, Sudan'ın içinde bulunduğu mevcut çatışmada taraf tutmamaktadır ve çatışmayı sonlandırma yollarını aramakta ve Sudan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısı yapmaktadır" şeklindeki sözlerine yer verdi.

BAE'li yetkili bu açıklamaları, Wall Street Journal'ın geçtiğimiz hafta yayımladığı bir haberin ardından yaptı. Habere göre Haziran ayı başında BAE tarafından gönderilen ve Uganda'ya varan bir kargo uçağında, uçuş kayıtlarında belirtildiği gibi Sudanlı mültecilere yardım değil, silah ve mühimmat kasaları bulundu.

Hameli, BAE'nin Nisan ayında çatışmaların başlamasından bu yana Sudan'da savaşan taraflara silah ve mühimmat göndermediğini söyledi.

Hameli, BAE'nin ateşkes sağlanıncaya kadar Sudan'da güvenliğin sağlanması ve istikrar ve refahın artırılmasına yönelik tüm çabalara destek vermeye devam edeceğini vurguladı.