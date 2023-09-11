BAE, Katar ve Cezayir Libya'ya yardım gönderecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Cezayir, Libya'nın doğusunda meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla ülkeye kurtarma ekipleri ve yardım göndereceklerini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Cezayir, Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla ülkeye kurtarma ekipleri ve yardım göndereceklerini duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla Libya'ya kurtarma ekipleri ve acil yardım gönderilmesi talimatı verdi.

Selde hayatını kaybedenler için Libya devletine, hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini sunan Al Nahyan, ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara ise acil şifa temennisinde bulundu.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberinde de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Libya'nın doğusunda yağışların tetiklediği sellerden etkilenen bölgelere acil yardım gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Haberde, Al Sani'nin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye sellerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdiği aktarıldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da " Cezayir, Libya hükümetine ve halkına en içten taziyelerini sunar ve bu afetin etkileriyle mücadelede dayanışma içinde olduğunu vurgular." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cezayir'in Libya halkına yardım eli uzatmak ve ona destek olmak için yardım etmeye hazır olduğu vurgulandı.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söylemişti.

Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söylemişti.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.