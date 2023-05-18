BAE, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrailli bakanlar, milletvekilleri ve fanatik Yahudilerin polisin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abu Dabi yönetiminin, Mescid-i Aksa'ya tam koruma sağlanması, provokatif ve tehlikeli ihlallere son verilmesinin gerekliliği konusundaki değişmez tavrı yinelendi.

İsrail makamlarına tansiyonu yükseltmeme ve gerilimi artıracak adımlardan kaçınma çağrısı yapılan açıklamada, İsrailli bakanlar, milletvekilleri ve fanatik Yahudilerin polisin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin "şiddetle" kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, Ürdün Haşimi Krallığının, Kudüs'te bulunan kutsal mekanlar üzerindeki vesayet hakkına saygı duyulması ve Kudüs Vakıflar İdaresinin yetki alanına müdahale edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Orta Doğu barış sürecinin yeniden canlandırılması ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını tehdit eden yasa dışı uygulamaların durdurulması için sarf edilen bölgesel ve uluslararası çabaların desteklendiği belirtildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah ve öğle saatlerinde iki ayrı seferde toplam 1262 fanatik Yahudi yerleşimci İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Celile ve Necef Bölgesi Kalkınma Bakanı aşırı sağcı Yitzhak Wasserlauf, Likud Partisi'nden milletvekilleri Ariel Kallner, Dan Illouz, eski Likud Milletvekili Yahuda Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyenler arasında yer almıştı.

Aksa'ya yönelik bugünkü baskınlar, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla provokatif şekilde her yıl düzenlenen "bayrak yürüyüşü" çerçevesinde gerçekleştirilmişti.

Likud Partisi'nden Ulaştırma Bakanı Miri Regev de sabah saatlerinde İsrail bayrakları taşıyan bir grupla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü"ne katılmıştı.