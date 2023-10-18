BAE, İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Saldırısını Kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını şiddetle kınadı. BAE Dışişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi ve yaralıların bir an önce iyileşmesini temenni etti. Açıklamada, sivillerin uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunması gerektiği vurgulandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüzlerce kişinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını "şiddetle" kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırısında hayatını kaybedenler için baş sağlığı dilendi ve yaralıların bir an önce iyileşmesi temenni edildi.

Açıklamada, "BAE, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan, yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırısını şiddetle kınar." ifadesine yer verildi.

Sivilleri ve insan haklarını koruyan anlaşmaların hatırlatıldığı açıklamada, "Her iki taraftaki sivillerin uluslararası insancıl hukuk kapsamında tam olarak korunmasına" dikkat çekildi.

Açıklamada, "şiddetin derhal durdurulması, sivillerin ve sivil kuruluşların hedef alınmaması gerektiği" vurgulandı.

Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, "daha fazla can kaybını önlemek ve işgal altındaki Filistin topraklarında durumu daha da alevlendirmekten kaçınmak adına acil ateşkes sağlanması için çaba gösterme" çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.