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BAE, İsrail'den gelen uçaktaki yolcuların ülkeye girişine izin vermedi

Dünya Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'den gelen 'Wizz Air' hava yolu şirketine ait bir uçaktaki yaklaşık 170 yolcunun ülkeye girişine izin vermedi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, yaklaşık 170 yolcusuyla İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan bir uçak öğleden sonra BAE'nin Abu Dabi Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanındaki yetkililerin uçaktan inen yolcuları bir kenarda beklettiği ve Abu Dabi'ye inen diğer uçaklardaki yolcuların giriş hatlarında onların önüne geçirildiği aktarıldı. İsrail'den gelen uçaktaki yolcuların BAE'ye girememe nedenine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'den gelen "Wizz Air" hava yolu şirketine ait bir uçaktaki yaklaşık 170 yolcunun ülkeye girişine izin vermedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, yaklaşık 170 yolcusuyla İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan bir uçak öğleden sonra BAE'nin Abu Dabi Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanındaki yetkililerin uçaktan inen yolcuları bir kenarda beklettiği ve Abu Dabi'ye inen diğer uçaklardaki yolcuların giriş hatlarında onların önüne geçirildiği aktarıldı.

İsrail'den gelen uçaktaki yolcuların BAE'ye girememe nedenine ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri Tel Aviv İsrail Dünya Haberler

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