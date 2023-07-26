BAE, İranlı mahkumları affetti ve ülkelerine iade edecek
Dünya Haberleri
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkede tutuklu 21 İranlıyı affettiğini ve kısa süre içinde ülkelerine iade edeceğini bildirdi. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yaptığı ziyaret sırasında mahkumların affedilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.
TAHRAN, 26 Temmuz (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkede tutuklu 21 İranlıyı affettiğini ve kısa süre içinde ülkelerine iade edeceğini bildirdi.
Salı günü yayımlanan haberde BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve ülkenin diğer yöneticilerinin, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Haziran sonlarında Abu Dabi'ye yaptığı ziyaret sırasında mahkumları affetme konusunda mutabakata vardığı belirtildi.
Resü'l-Hayme'de tutuklu bulunan İranlı mahkumlar, gerekli idari ve yasal prosedürlerin tamamlanmasından sonra ülkelerine iade edilecek.
22 Haziran'da BAE'ye ziyarette bulunan Emir Abdullahiyan, ülkenin üst düzey yetkilileriyle ikili ilişkiler ve ortak ilgi alanına giren bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.