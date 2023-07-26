BAE, İranlı mahkumları affetti ve ülkelerine iade edecek

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkede tutuklu 21 İranlıyı affettiğini ve kısa süre içinde ülkelerine iade edeceğini bildirdi. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yaptığı ziyaret sırasında mahkumların affedilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.