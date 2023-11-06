BAE, Gazze Şeridi'nde Sahra Hastanesi Kuracak

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir sahra hastanesi kurma kararı aldı. Hastane için tıbbi malzemeler ve ekipmanlar Mısır'a gönderildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin'de devam eden insani krizi görüştü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan ile Mısırlı mevkidaşı Şukri, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdullahiyan, " Filistin'deki mevcut krize ve İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'da sivillere yönelik vahşi saldırılarına son vermesinin yolları konusunda iki ülke arasında istişarelerin sürdürülmesinin önemli olduğunu" belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı liderlerinin, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere 12 Kasım'da Riyad'da yapacağı olağanüstü toplantının önemine değinen Abdullahiyan, Tahran ile Kahire arasındaki ortak istişarelerin sürdürülmesine hazır olduklarını ifade etti.

Abdullahiyan, İran Kızılayı'nın Mısır üzerinden Gazze'ye insani yardım göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de ülkesinin Gazze halkına uluslararası insani yardım ulaştırmaya yönelik adımlarına değinerek Arap ve İslam ülkeleri ile İran'ın bu konudaki tutum ve çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Şukri, Gazze'de ateşkes sağlanması, savaşın durdurulması ile Gazze halkına insani yardım gönderilmesi için ikili ve çok taraflı istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da 1 İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.