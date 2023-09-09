BAE, Fas'a insani yardım ulaştırmak için hava köprüsü kuracak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde zarar görenlere insani yardım ulaştırmak amacıyla hava köprüsü kuracağını duyurdu. Hava köprüsü, BAE ve Fas arasındaki kardeşlik ilişkileri çerçevesinde verilen desteğin bir parçası olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas'a insani yardım ulaştırmak üzere hava köprüsü kurulacağını duyurdu.

BAE resmi haber ajansına WAM'a göre, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Fas'ta depremden zarar görenlere acil insani yardım ulaştırılması için hava köprüsü kurulması talimatı verdi.

Hava köprüsünün, BAE ile Fas arasındaki kardeşlik ilişkileri çerçevesinde bu ülkeye verilen desteğin bir parçası olduğu ifade edildi.

Fas'ta dün yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde, son belirlemelere göre, 820 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.