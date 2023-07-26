BAE Dışişleri Bakanı ve BM Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Afganistan'daki Durumu Ele Aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Feridun Sinirlioğlu, Afganistan'daki durumu ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Feridun Sinirlioğlu, Afganistan'daki durumu ele aldı.

BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Sinirlioğlu ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

Afganistan'daki genel durumu görüşen Bakan Al Nahyan ile Sinirlioğlu, Afganistan'a ilişkin BAE ile BM arasındaki işbirliğini değerlendirdi.

Al Nahyan, görüşmede, ülkesinin Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu'na ve misyonun hedeflerine verdiği desteği yineledi.

Görüşmede, BAE'nin Afganistan halkına yönelik çeşitli alanlardaki desteğinin yanı sıra, başta kadınlar ve kız çocukları olmak üzere Afgan halkının karşılaştığı zorluklar ele alındı.

Bu zorluklarla mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirmenin ve Afgan halkının ihtiyaçlarının karşılanması için insani girişimleri desteklemenin önemi vurgulandı.

Sinirlioğlu'na çalışmalarında başarılar dileyen Al Nahyan, BAE'nin Afganistan halkına barış, istikrar ve refah sağlamayı amaçlayan tüm uluslararası çabaları destekleme konusundaki kararlılığını dile getirdi.