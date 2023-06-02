BAE Dışişleri Bakanı, Güney Afrika'da, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Rus ve İranlı mevkidaşları Sergey Lavrov ve Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Rus ve İranlı mevkidaşları Sergey Lavrov ve Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Al Nahyan, mevkidaşları ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde düzenlenen "BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı" kapsamında bir araya geldi.

Al Nahyan-Lavrov görüşmesinde iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ve stratejik ortaklığın yanı sıra bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmeler ele alındı.

Al Nahyan görüşmede, BRICS grubu ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeyi istediklerini ifade etti.

BAE Dışişleri Bakanı'nın İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüşmesinde de ikili ilişkileri daha ileriye taşımanın yolları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

BRICS ülkeleri Rusya, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya'dan oluşuyor.