BAE Dışişleri Bakanı Filistin'deki Gelişmeleri Mevkidaşlarıyla Görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Rus, Kuveytli ve İsrailli mevkidaşlarıyla Filistin'deki gelişmeleri ele aldı. Bin Zayid, tansiyonun düşürülmesi ve sivillerin korunması için uluslararası acil harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Rus, Kuveytli ve İsrailli mevkidaşlarıyla Filistin'deki gelişmeleri görüştü.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Bin Zayid, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve İsrail'de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mevkidaşlarıyla Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmeleri ele alan Bin Zayid, İsrailli yetkililerle görüşmesinde tansiyonun düşürülmesi ve mevcut krizden sivilleri korumanın önemine vurgu yaptı.

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, durumun kontrolden çıkmadan önce bir çözüm yolunun bulunması için uluslararası acil harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bölgenin istikrara ihtiyacı olduğunu dile getiren Bin Zayid, bölgede istikrarın sağlanabilmesi için kapsamlı barış ve adaletin gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.