BAE Dışişleri Bakanı Blinken ile stratejik ilişkileri ele aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ele aldı. Görüşmede BAE ve ABD arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra tüm alanlardaki işbirliği ve ortaklıklar ele alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Bin Zayid, Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede BAE ve ABD arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra tüm alanlardaki işbirliği ve ortaklıklar ele alınırken Blinken'in geçen ay BAE ve İngiltere'nin katkılarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) çıkan "Hoşgörü ve Uluslararası Barış ve Güvenlik" konulu kararı takdir ettiği belirtildi.

Bin Zayid de söz konusu karara desteği için Blinken'e teşekkür etti.