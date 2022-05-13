BAE Devlet Başkanının ardından kardeşi Abu Dabi Veliaht Prensi'nden mesaj - Haberler

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BAE Devlet Başkanının ardından kardeşi Abu Dabi Veliaht Prensi'nden mesaj

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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BAE Devlet Başkanının ardından kardeşi Abu Dabi Veliaht Prensi'nden mesaj

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın hayatını kaybetmesinin ardından, kardeşi Abu Dabi Veliaht Prensi Mohamed bin Zayed Al Nahyan mesaj paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın hayatını kaybetmesinin ardından, kardeşi Abu Dabi Veliaht Prensi Mohamed bin Zayed Al Nahyan mesaj paylaştı.

Abu Dabi Veliaht Prensi "Halife bin Zayed kardeşim, akıl hocam ve öğretmenim Allah engin rahmetiyle size rahmet etsin" dedi. Veliaht Prens, BAE Devlet Başkanı ve kardeşi Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın başarılarının, bilgeliğinin, bağışlarının ve girişimlerinin ülkenin her yanında görülebileceğini belirtti.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri, Halife, Dünya, Haberler

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