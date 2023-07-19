BAE Devlet Başkanı ve Pakistan Başbakanı, ikili ilişkileri geliştirme yollarını görüştü

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, telefonda ikili ilişkileri geliştirme yollarını görüştü. Şerif, BAE'ye Pakistan ekonomisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerden gurur duyduğunu dile getirdi. Şeyh Muhammed ise Pakistan'ın istikrar ve refahına en iyi dileklerini iletti ve BAE-Pakistan bağlarını güçlendirmek istediklerini vurguladı.

DUBAİ, 19 Temmuz (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, telefonda ikili ilişkileri geliştirme yollarını görüştü.

BAE'nin resmi WAM Haber Ajansı'na göre Salı günü gerçekleşen görüşmede Şerif, BAE Devlet Başkanı'na Pakistan ekonomisinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya verdiği destekten ötürü teşekkürlerini iletti.

"BAE'nin uzun süredir sürdürdüğü, Pakistan'a ve Pakistan halkına yardım yaklaşımından övgüyle bahseden" Pakistanlı lider, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerden duyduğu gururu da dile getirdi.

WAM'ın haberine göre Şeyh Muhammed ise "Pakistan ve halkının istikrar ve refahının devamı ve kalkınma hedeflerine ulaşabilmeleri için en iyi dileklerini iletti."

Haberde BAE liderinin ayrıca BAE-Pakistan bağlarını ve yapıcı işbirliğini her iki tarafın da yararına olacak şekilde güçlendirme arzusunu vurguladığı belirtildi.