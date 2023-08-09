BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile ikili, bölgesel ve uluslararası konuları görüştü. Görüşmede, BAE ile ABD arasındaki yakın ve stratejik bağlar ele alındı ve bu bağların güçlendirilmesi için ortak ilgi ifade edildi. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanması için ortak adımların önemi vurgulandı.

DUBAİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile ikili, bölgesel ve uluslararası konuları görüştü.

Resmi haber ajansı WAM'ın bildirdiğine göre BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Salı günü gerçekleştirilen görüşmede iki taraf, "BAE ile ABD arasındaki yakın ve stratejik bağları ele aldı ve bu bağları daha da güçlendirmeye yönelik ortak ilgilerini ifade etti".

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanması için ortak adımlar atılmasının öneminin vurgulandığı da belirtildi.