BAE Devlet Başkanı Gazze'deki Filistinlilere Tedavi İçin Yardım Talimatı Verdi

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Gazze Şeridi'nde kanser hastası olan 1000 Filistinlinin tedavi görmesi için ülkesinde ağırlanması talimatını verdiği bildirildi.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Gazze Şeridi'nde kanser hastası olan 1000 Filistinlinin tedavi görmesi için ülkesinde ağırlanması talimatını verdiği bildirildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Devlet Başkanı Bin Zayid, Gazze Şeridi'nde kanser hastası olan farklı yaş gruplarından 1000 Filistinlinin tedavi ve ihtiyaç duydukları her türlü sağlık hizmetini almaları için devlet hastanelerinde ağırlanması talimatını verdi.

Söz konusu girişimin, BAE'nin Filistinlilerin yanında durma konusundaki insani yaklaşımının bir somut örneği ve Filistin halkına yardım sağlamak ve Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani koşulları iyileştirmek için çeşitli düzeylerde devam eden çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, 2 Kasım'da da Gazze Şeridi'nden 1000 Filistinli çocuğun aileleriyle birlikte ağırlanarak her türlü tıbbi ihtiyaç ve bakımlarının iyileşip ülkelerine dönene kadar devlet hastanelerinde sağlanması talimatını vermişti.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'in talimatıyla 6 Kasım'da da İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi halkına insani yardım ulaştırılması için "Yiğit Süvari 3" operasyonu başlatılmış ve bu kapsamda Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir sahra hastanesi kurulması için harekete geçilmişti.

Bin Zayid, 16 Kasım'da da "Yiğit Süvari 3" operasyonu kapsamında günlük toplam 300 bin kişiye fayda sağlamasının öngörüldüğü her biri günlük 200 bin galon kapasiteli 3 deniz suyu arıtma tesisinin kurulması talimatı vermişti.