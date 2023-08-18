BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, IKBY Başbakanı Barzani ile İlişkileri Değerlendirdi

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Al Nahyan, resmi temaslar kapsamında Abu Dabi'ye gelen Barzani'yi, Eş-Şati Sarayı'nda kabul etti. İkilinin görüşmesinde BAE'nin Irak ve IKBY ile ilişkileri ve bunların iki ülke halkının yararına olacak şekilde desteklenmesi ve güçlendirilmesinin yolları ele alındı.