BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmekten Memnun

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Al Nahyan, görüşmede BAE ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve halkların yararına ekonomik işbirliğinin ilerletilmesi konularını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, bölge halkının yararına olacak şekilde barış, istikrar ve refahı desteklemek için olumlu gelişmelerin önemini de görüştüklerini aktardı.