BAE Devlet Bakanı: BM Arap girişimlerini desteklemeye devam etmeli

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar, BM'in Arap girişimlerini desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nde BM ile Arap Birliği arasındaki işbirliğinin görüşüldüğü oturumun başkanlığını yapan el-Marar, bölgedeki olumlu ve hızlı değişimlerin pratik ve gerçekçi çözüm önerileriyle birlikte önemli çatışma alanlarında ilerlemeye yol açabileceğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar, Birleşmiş Milletler'in (BM) istikrarlı bir bölge inşa edilmesi için yürütülen Arap girişimlerini desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

El-Marar, BM Güvenlik Konseyi'nde BM ile Arap Birliği arasındaki işbirliğinin görüşüldüğü oturumun başkanlığını yaptı.

Arap bölgesindeki sınamalarla baş etmek için BM ile Arap Birliği arasındaki işbirliğinin kilit öneme sahip olduğuna işaret eden el-Marar, bölgedeki "hızlı ve olumlu" gelişmeler gerçekleştiğini ifade etti.

El-Marar, "Bölgedeki olumlu ve hızlı değişimler, pratik ve gerçekçi çözüm önerileriyle birlikte önemli çatışma alanlarında ilerlemeye yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bakanı el-Marar, "BM ve özellikle de BM Güvenlik Konseyinin istikrarlı ve kalkınmaya odaklı bir bölge inşa edilmesi yönündeki Arap girişimlerini desteklemeye devam etmesini bekliyoruz." vurgusunda bulundu.

"Ortak sınamalara karşı birlikte hareket etmeliyiz"

BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo da "Ortak sınamalarımıza karşı birlikte hareket etme konusunda kararlıyız. Birlikte iki örgütün de tek başına başaramayacağı işleri başarabiliriz." diye konuştu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise burada yaptığı konuşmada bölgedeki önemli sorunlara rağmen Arap Birliği'nin çok taraflı uluslararası sistemin önemli bir aktörü olmaya devam ettiğini kaydetti.

Gayt, "BM ile Arap Birliği'nin ortak çabası küresel sağlık krizi, silahlı çatışma, terör ve iklim değişimi gibi konuların ele alınmasına katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.