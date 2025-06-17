BAE'de Umman Körfezi'nde İki Petrol Tankeri Çarpıştı: 24 Kişi Tahliye Edildi
Birleşik Arap Emirlikleri, Umman Körfezi'nde 'Adalynn' adlı petrol tankerinin başka bir tankerle çarpıştığını ve 24 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
BAE, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerinin çarpıştığını ve 24 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, Umman Körfezi'nde bir başka petrol tankeriyle çarpışan 'Adalynn' adlı petrol tankerinden 24 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Tahliye edilen kişilerin, BAE'nin Şarika Emirliği'ne bağlı dev petrol tankerlerinin bulunduğu Horfakkan Limanı'na nakledildiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya