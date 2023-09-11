BAE'de Helikopter Kazası: 2 Pilot Hayatını Kaybetti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) özel uçak ve helikopter kiralama şirketine ait bir helikopterin düştüğü, olayda 2 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı. Kazanın nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.