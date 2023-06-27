BAE'de çok katlı bina alev alev yandı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman kentinde çok katlı bir binada çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Bina sakinleri tahliye edilirken, alevler saatler sonra söndürülebildi.
- BAE'de çok katlı bina alev alev yandı
ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman kentinde çok katlı bir binada çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Bina sakinleri tahliye edilirken, alevler saatler sonra söndürülebildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman kentindeki Ajman One sitesinde bulunan Tower 2'de gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, alevler ekiplerin yoğun çabalarıyla saatler sonra söndürülebildi. Yangında yaralanan olmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya