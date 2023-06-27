Üye Girişi
Haberler

BAE'de çok katlı bina alev alev yandı

Dünya Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman kentinde çok katlı bir binada çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Bina sakinleri tahliye edilirken, alevler saatler sonra söndürülebildi.

- BAE'de çok katlı bina alev alev yandı

ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman kentinde çok katlı bir binada çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Bina sakinleri tahliye edilirken, alevler saatler sonra söndürülebildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman kentindeki Ajman One sitesinde bulunan Tower 2'de gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, alevler ekiplerin yoğun çabalarıyla saatler sonra söndürülebildi. Yangında yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title