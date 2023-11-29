BAE, COP28'e ev sahipliği yapacak

Birleşik Arap Emirlikleri, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) ev sahipliği yapacak ve iklim değişikliğinin yansımalarına karşı en savunmasız toplulukların seslerini duyurmayı hedefliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez Zahiri, BAE'nin, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) en kapsayıcı oturum olmasını sağlamaya kararlı olduklarını belirterek, "(BAE) İklim değişikliğinin yansımalarına karşı en savunmasız toplulukların seslerinin duyulmasını sağlamak için çalışacaktır." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Zahiri, 30 Kasım-12 Aralık tarihlerinde Expo City Dubai'de COP28'e ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu.

BAE'nin COP28'e ev sahipliği yapacağını hatırlatan Zahiri, "BAE, sürdürülebilirlik ve iklim eylemi alanında önde gelen ülkelerden biridir ve liderliğinin ileriye dönük vizyonu sayesinde, temiz ve yenilenebilir enerji sektöründeki proje ve yatırımlarına yaklaşık 20 yıl önce başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Zahiri, BAE'nin 2050'ye kadar iklim nötrlüğünü sağlamaya yönelik stratejik girişimi açıklayan bölgedeki ilk ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu strateji, ülkede sürdürülebilir ekonomik büyümeyi devam ettirirken sera gazı emisyonlarını yönetme, riskleri azaltma ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama yeteneğini geliştirme olmak üzere üç hedefe ulaşarak iklim sorunlarıyla yüzleşmeyi amaçlayan ulusal faaliyetleri ve girişimleri desteklemeye ve son olarak, özel sektörle işbirliği içinde yenilikçi çözümler uygulayarak ekonomik çeşitliliğin artırılmasına odaklanmıştır."

Dünyanın, yüksek seviyelere ulaşan sıcaklıkların yanı sıra biyoçeşitliliğin, suyun ve gıda güvenliğini etkileyen büyük iklim sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Zahiri, bu durumun hızlı küresel eyleme yönelik acil ihtiyacı güçlendirmekte olduğunu kaydetti.

"Dünya ortalama sıcaklıkları üst üste üç kez aşıldı"

Zahiri, iklim krizine ilişkin raporların, dünyanın ortalama sıcaklıklarının üst üste üç kez aşıldığına dikkati çektiğini söyledi.

BAE'nin, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün çabalarını birleştirmek amacıyla dünyanın tüm ülkeleriyle işbirliği yapma çabalarını yoğunlaştırmak için çalıştığını ifade eden Zahiri, "Bu da, politika yapıcıları ve dev enerji üreticileri ve büyük endüstriyel tüketicilerinin arasındaki ilişkileri düzenleyen yeni temellerin kurulmasını gerektirecektir. COP28 Başkanlığı, Paris hedeflerine ulaşmadaki ilerlemeyi değerlendiren küresel bir sonucu olarak konferansın, iklim eylemi için bu kritik on yılda dünyayı radikal bir değişime ve istenen niteliksel değişime iten bir dönüm noktası olmasını amaçlıyor." ifadelerine yer verdi.

BAE'nin, COP28'in, en kapsayıcı oturum olmasını sağlamaya kararlı olduğunu belirten Zahiri, "(BAE) İklim değişikliğinin yansımalarına karşı en savunmasız toplulukların seslerinin duyulmasını sağlamak için çalışacaktır." ifadesini kullandı.

Zahiri, şunları kaydetti:

"BAE, COP28'e ev sahipliği yapmayı sorumlu şekilde ve gündeme getirilen konuların öneminin tam bilincinde olarak gerçekleştiriyor ve katılımcı delegasyonlar, paydaşlar ve ziyaretçiler için başarılı, faydalı ve entegre bir deneyim sağlamak amacıyla konferansın planlanması ve organizasyonu sırasında herkesi kapsayan kapsamlı bir yaklaşım izlemeye kararlıdır, buna da bu yılın sonlarında BAE'de gerçekleşecek toplantıda dünya şahit olacaktır."