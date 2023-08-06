BAE, Çad'a askeri araçlar ve güvenlik ekipmanları teslim etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), terörle mücadele ve sınır güvenlik programını desteklemek amacıyla Afrika ülkesi Çad'a askeri araçlar ve güvenlik ekipmanları teslim ettiğini duyurdu. BAE ile Çad arasında imzalanan anlaşmalarla seçkin ilişkilerin olduğu belirtildi. Çad Devlet Başkanı'nın Abu Dabi ziyareti sırasında imzalanan anlaşmalarla BAE, Çad'ın terörle mücadele yeteneklerini geliştirmesine ve sınır güvenliği programına destek veriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "terörle mücadele ve sınır güvenlik programını desteklemek" adına Afrika ülkesi Çad'a askeri araçlar ve güvenlik ekipmanları teslim ettiğini duyurdu.

Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE ile Çad'ın askeri işbirliği başta olmak üzere çeşitli alanlarda imzaladığı anlaşmalarla seçkin ilişkilere sahip olduğu vurgulandı.

BAE'nin bu bağlamda Çad'a askeri araçlar ve güvenlik ekipmanları teslim ettiği, Abu Dabi'nin söz konusu girişimle Çad'ın terörle mücadele alanındaki yeteneklerini geliştirmesine ve sınır güvenliği programına destek verdiği kaydedildi.

Çad Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun haziran ayında Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalanmıştı.