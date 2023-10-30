BAE, BM Güvenlik Kurulu'nda Gazze'ye yardım için çözüm arayacak

Birleşmiş Arap Emirlikleri (BAE), bugün yapılacak BM Güvenlik Kurulu acil toplantısında Gazze'ye insani yardımın gerçekleştirilebilmesi için "düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" konusunda çözüm arayacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, dün İsrail'in Gazze'ye yönelik kara işgaline ilişkin acil bir toplantı yapacağını duyurdu. BM Güvenlik Kurulu'nda insani yardımın gerçekleştirilebilmesi için "düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" gerektiği vurgulandı. Acil durum toplantısı, cuma günü Ürdün tarafından sunulan ve Gazze'de "sürekli insani ateşkes" çağrısı yapan, 120 ülkenin "evet" oyu kullandığı Birleşmiş Milletler kararının ardından gerçekleşecek.

Cuma günü 14 ülke "hayır" demişti

BM Genel Kurulu'nda cuma günü yapılan oylamada bölgede ateşkes sağlanmasına yönelik Ürdün'ün hazırladığı ve 47 BM üyesi ülke tarafından desteklenen ateşkesle ilgili karar tasarısı 120 kabul, 14 ret ve 45 çekimser oy ile BM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Öte yandan, ABD, bu ayın başında yapılan BM Güvenlik Kurulu'nda insani yardım için çatışmalara ara verilmesi çağrısında bulunan karar taslağını veto etmişti. - DOHA