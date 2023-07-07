BAE, Batı Şeria'nın onarımına 15 milyon dolarlık katkıda bulunacak

DUBAİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in düzenlediği baskının ardından Batı Şeria'nın Cenin kentinin onarımına 15 milyon ABD doları tutarında katkı sunma taahhüdünde bulundu.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın Perşembe günü bildirdiğine göre, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Çarşamba günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sırasında söz konusu taahhüdü verdi.

Görüşme, İsrail ordusunun Pazartesi ve Salı günleri Cenin'e ve kentteki mülteci kampına gerçekleştirdiği ve en az 13 Filistinli ile bir İsrail askerinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 20 yıl içindeki en büyük baskından sonra gerçekleşti. İsrail, baskında Filistinli militanlara ait altyapının hedef alındığını açıklamıştı.

Şeyh Abdullah telefon görüşmesinde BAE'nin, UNRWA'yı karşı karşıya olduğu zorlukları aşması ve Filistinli mültecilerin koşullarını ve yaşamlarını iyileştirme görevini gerçekleştirmesi yönünde desteklemeye kararlı olduğunu teyit etti.

Bakan ayrıca BAE'nin İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlanması, Ortadoğu'da barış sürecinin yeniden canlandırılması ve iki devletli çözümü tehdit eden yasadışı uygulamaların durdurulmasına yönelik tüm bölgesel ve uluslararası çabaları desteklediğini vurguladı.