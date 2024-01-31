Babasını öldürüp kesik başı ile Youtube'de canlı yayın açarak Biden yönetimini eleştirdi

Pensilvanya'da yaşayan 32 yaşındaki Justin Mohn, federal hükümet çalışanı olan 68 yaşındaki babası Michael'ın başını keserek bu dehşet verici olayı sosyal medyada paylaştı. Videoda, Mohn, babasının kafasını kanlı bir plastik torba içinde gösterirken, hükümeti ve göçmenleri suçlayan bir konuşma yapıyor.

Video, 2.7 milyar kullanıcısı olan sosyal medya platformunda altı saat boyunca yayında kaldıktan sonra kaldırıldı. Mohn, videoda FBI Direktörü Christopher Wray, Adalet Bakanı Merrick Garland ve eski Adalet Bakanı Bill Barr gibi üst düzey yetkililere yönelik tehditlerde bulunarak, bu kişileri öldürebilecek olanlara 1 milyon dolar ödül vereceğini açıklıyor.

Video, sosyal medya kullanıcılarını dehşete düşürdü ve Mohn, polis tarafından tespit edilerek evinde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine polis, Michael Mohn'un başsız cesedini banyoda buldu. Mohn'un ailesi ise 63 yaşındaki annesi Denice, 35 yaşındaki erkek kardeşi Zachary ve 38 yaşındaki kız kardeşi Stephanie ile birlikte yaşıyordu.