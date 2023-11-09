Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Libya'ya 90 Ton Temel Gıda Malzemesi Ulaştırdı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Orta Akdeniz'de etkili olan 'Daniel Fırtınası'ndan dolayı zor durumda kalan Libya halkı için toplam 90 ton temel gıda malzemesini bölgeye ulaştırdı. Vakıf, Libya'nın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel Fırtınası"ndan dolayı zor durumda kalan Libya halkı için toplam 90 ton temel gıda malzemesini bölgeye ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamada, "Daniel" fırtınasının 10 Eylül'de özellikle Derne, Beyda, Bingazi, Merc, Taknis, Suse, Mehili ve Verdiyye şehirlerinde büyük bir felakete neden olduğu belirtildi.

Geniş alanda etkili afetin ardından Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşunun bu ülkenin yardımına koştuğu aktarılan açıklamada, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının da Libya halkının yaralarını sarmak için AFAD koordinasyonunda 90 ton temel gıda malzemesini bölgeye ulaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen vakfın İnsani Yardım Genel Müdürü Medet Bala, ülkedeki felaketin boyutlarının çok büyük olduğunu belirtti.

Bala, binlerce insanın yaralanıp evsiz kaldığına dikkati çekerek, "Libya, milletimiz ve devletimiz için köklü tarihi bağlarımızın bulunduğu bir ülkedir. Acılarını yürekten hissediyoruz. Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları olarak gücümüz yettiğince yaraları sarmak için Libya'nın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.