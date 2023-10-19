Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Gazze'ye acil yardım çağrısı yaptı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye acil yardım çağrısında bulundu. Vakıftan yapılan açıklamada, Gazze'de yakıt, su ve tıbbi yardım ihtiyacının büyük aciliyet taşıdığı belirtildi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye acil yardım çağrısında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamada, Gazze'de yakıt, su ve tıbbi yardım ihtiyacının büyük aciliyet taşıdığı belirtildi.

Türkiye'den insani yardım malzemesiyle dolu bazı uçakların Mısır'a indiği anımsatılan açıklamada, yardımların bölgedeki insanlara ulaştırılması için Refah Kapısı'nın acilen açılmasının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, Gazze halkına ulaşacak yardım konvoylarının ihtiyaçlarının hızlıca tedarik edilebilmesi için vakfın nakit yardımları toplamaya devam ettiği, bölgedeki diğer yardım kuruluşları ve Kızılay ile işbirliği içinde çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vakfın İnsani Yardım Genel Müdürü Medet Bala da "İsrail bir kez daha bütün insani değerleri ayaklar altına alarak Filistin halkına zulmediyor, adeta soykırım uyguluyor. Filistin meselesi vicdan sahibi herkesin ortak meselesidir. Gazze'deki zulme sessiz kalmak insanlığımızı yitirmektir, yaşananlar karşısında harekete geçmemek büyük bir vebaldir. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün bölgeye müdahalesi şart olmuştur. Uluslararası hukukun desteğiyle 1967 sınırlarına geri dönülmeli ve Gazze özgürlüğüne kavuşmalıdır. Kaybedilen her saniye binlerce insanın hayatını daha da olumsuz etkiliyor." ifadesini kullandı.