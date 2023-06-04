Azerbaycanlı Kadın Milletvekillerine Van Kahvaltısı İkram Edildi

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde düzenlenen Dünya Kahvaltı Günü etkinliğinde Azerbaycanlı kadın milletvekillerine geleneksel Van kahvaltısı ikram edildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Kahvaltı Günü etkinliğinde masayı Van kahvaltısı renklendirdi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve eşi Leyla Bağcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Azerbaycanlı kadın milletvekilleri katıldı. Dünya Kahvaltı Haftası kapsamında ikinci kez etkinlik düzenlediklerini belirten Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Bu sene Azerbaycan Milli Meclisinde görev yapan kadın milletvekillerini davet ettik. Türk kahvaltısı ikram etmekten son derece memnunuz. Güzel bir gün ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın yemin etmesinin hemen arkasından göreve başlamasının, Türkiye Yüzyılı'nın inşasının ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Dünkü görüntüler Sayın Cumhurbaşkanımızla Cenap Prezident'in kucaklaşması, o hoş görüntü aslında bütün dünyaya da bir mesajdı. İnşallah bugünden itibaren tek millet iki devlet anlayışını çok daha muhkem kılacak, derinleştirecek, sağlamlaştıracak ve Türk Birliği'ne giden yolu açacak bir gün olacağını düşünüyorum, inanıyorum. Tekrar böyle güzel bir günde böyle güzel bir başlangıçta bizlerle birlikte olduğunuz için eşim adına sizleri ağırlamaktan son derece mutluyum" ifadelerini kullandı. - BAKÜ