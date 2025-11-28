Azerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Azerbaycanlı jüri üyesi Samira Efendi'nin bir müzik yarışmasında Ermeni yarışmacıya en yüksek puanı verip sarılması, Azerbaycan'da hararetli bir tartışmaya yol açtı.

Kazakistan'da düzenlenen 'İpek Yolu Yıldızı' (Silk Way Star) müzik yarışmasının finalinde Azerbaycanlı şarkıcı Samira Efendi, Ermeni yarışmayıca, "Tüm dünyada barış istiyorum ve senin hakkına da giremem. Sana en yüksek puanı veriyorum - Azerbaycan adına 12 puan!" dedi. Ardından yarışmacı Saro Gevorgyan'a sarıldı.

Bazıları bu jesti barış için atılmış bir adım olarak överken, 2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Azerbaycan'ı temsil eden şarkıcı kimilerinin sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

Sanatçıyı eleştirenler, Azerbaycan adına en yüksek puanı vermenin ve Ermeni yarışmacıya sarılmanın, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ savaşlarının mağdurlarının ve ailelerinin anısına hakaret olduğunu savunuyor.

Facebook kullanıcısı Ruslan Manafov, "Gençlere, kederden yıkılan annelere yazık. Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

Tunzala Salmanova adlı bir kullanıcı, "Elbette bu puanı kendisi vermedi ama sarılarak fazla ileri gitti" diye yazdı.

Destekçileri onunla gurur duyduklarını dile getirdi.

İsmailovanazani adlı destekçisi Instagram'da, "Zaman gelecek, herkes sana hakkını iade edecek" diye yazdı.

Rahman Nabiyev isimli başka bir kullanıcı, "Hükümet barış istiyor, biz de destekliyoruz, değil mi? Öyleyse neden bu kızı kınıyoruz? Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde hem zaferi hem de barışı kazandık" ifadelerini kullandı.

Nadir Dilanchiyev adlı bir kullanıcı, "Doğru olanı yaptı, cesurca davrandı" dedi.

Anahit Sahakyan adlı bir Ermeni sosyal medya kullanıcısı tartışmaya "Dünyayı sevgi kurtaracak" sözleriyle katıldı.

Zhanna Achoyan adlı bir başka kullanıcı ise "Sevgili Azerbaycanlı kıza hayranım" diyerek görüşünü dile getirdi.

Ancak Ermenistan'da da bazıları onu Ermenilere karşı aşırı sıcakkanlı tavırlar sergilemekle suçluyor.

Efendi: 'Müzik benim için siyasetten daha büyük bir güç'

Samira Efendi siyasetçi olmadığını söyleyerek, tavrını barışa yönelik bir jest olarak nitelendirdi.

Bakü televizyon kanalında yayınlanan bir programda, "Müzik benim için siyasetten daha büyük bir güç. Orada düşmanca davranacak bir siyasetçi olarak bulunmuyordum" dedi.

Ayrıca özür dilemeyeceğini çünkü yanlış bir şey yapmadığını söyledi:

"Bana öyle geliyor ki zaman gelecek ve insanlar bu durumla yüzleşecek. İlk adımı attığım için beni linç ediyorlar."

Efendi, barış umudunu "Eninde sonunda barış olacak, eninde sonunda [birbirimize] gidip geleceğiz" sözleriyle dile getirdi.

İki eski Sovyet Cumhuriyeti arasındaki Dağlık Karabağ sorunu 40 yıla yakın devam ediyordu.

İki ülke arasında barışa varılmış olmasına rağmen halklar arasında henüz bir yakınlaşma gerçekleşmedi.

Ermeni yarışmacı Saro Gevorgyan yarışmada 5. oldu.

Azerbaycanlı yarışmacı finale kalamadı.

İpek Yolu Yıldızı müzik yarışması, 12 Asya ülkesinden temsilcilerin katıldığı ilk yarışma. Yarışmayı bu yıl Moğolistanlı yarışmacı kazandı.