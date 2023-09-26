Azerbaycanlı itfaiyeciler Karabağ'da çıkan yangını söndürdü

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Karabağ bölgesinde çıkan yangının Azerbaycanlı itfaiyeciler tarafından söndürüldüğünü açıkladı. Yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.