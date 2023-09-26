Azerbaycanlı itfaiyeciler Karabağ'da çıkan yangını söndürdü
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Karabağ bölgesinde çıkan yangının Azerbaycanlı itfaiyeciler tarafından söndürüldüğünü açıkladı. Yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında çıkan yangının Azerbaycanlı itfaiyeciler tarafından söndürüldüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, müdahale için bölgeye 15 itfaiye aracının gönderildiği kaydedildi.
Açıklamada, Azerbaycanlı itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde yangının söndürüldüğü aktarıldı.
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, dün, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.