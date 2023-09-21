Azerbaycanlı askerlerce yaralanan Ermeni kadın ameliyat edildi

Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da yaralanan bir Ermeni kadın, yardım istediği Azerbaycanlı askerlerce hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi. Kadının durumu iyi.

Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da yaralanan bir Ermeni kadın, yardım istediği Azerbaycanlı askerlerce hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karabağ'ın Hocavend bölgesinde kimlik bilgileri açıklanmayan yaralı Ermeni kadın, çevrede bulunan Azerbaycan askerlerine gelerek onlardan yardım istedi.

Bunun üzerine Azerbaycanlı askerler, yaralı kadını Azerbaycan'a ait bir askeri hastaneye kaldırdı.

Yaralı kadın, hastanede Azerbaycanlı askerlerce ameliyat edildi.

Kadının durumunun iyi olduğu belirtilerek, ameliyata ait görüntüler medyayla paylaşıldı.