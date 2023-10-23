Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatı başladı

Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak askeri tatbikatı "Mustafa Kemal Atatürk 2023" Azerbaycan'da başladı. Tatbikatta 3 bine yakın personel, zırhlı araçlar, topçu bataryaları, savaş uçakları ve helikopterler yer alıyor.

Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak askeri tatbikatı "Mustafa Kemal Atatürk 2023" Azerbaycan'da başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak askeri tatbikatında 3 bine yakın personel, 130 adet zırhlı araç, yaklaşık 100 topçu bataryası, 20'den fazla savaş uçağı ve helikopterlerin yanı sıra askeri mühendislik araçları ve küçük botların yer aldığı belirtildi. Modern savaş yöntemlerinin uygulandığı tatbikata katılan askeri birlikler, topçu bataryaları ve savaş uçaklarının askeri operasyonlardaki faaliyetlerini etkileşim halinde organize etmek, nehirler üzerinde yapay köprüler inşa etmek, konvansiyonel düşman hedeflerine yaklaşmak ve operasyon düzenlemek gibi çeşitli görevleri icra edeceği kaydedildi.

Bakü, Nahçıvan ve Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde 25 Ekim'e kadar devam edecek tatbikatın iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında dostluğu, iş birliğini ve karşılıklı faaliyeti güçlendirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla gerçekleştirildiği aktarıldı. - BAKÜ