Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan telefon görüşmesi yaparak, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu ve geleceğini ele aldılar.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlar, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu ve geleceğini ele aldı.

Görüşmede, iki ülkenin ilgili kurumları ve yetkilileri arasında ekonomik ve ulaştırma projeleri de dahil olmak üzere ikili ve bölgesel ilişkilerin, müzakerelerin ve karşılıklı temasların önemine dikkat çekildi.

Çözüme kavuşturulması gereken konularda müzakerelerin sürdürülmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede bakanlar, bölgesel konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıyı terör eylemi olarak nitelendiren Azerbaycan, Tahran Büyükelçiliğinin faaliyetini askıya almıştı.

Her iki ülke yetkililerinden karşı tarafı suçlayıcı açıklamalar yapılmış, Azerbaycan İran'ın 4 diplomatını, İran da Azerbaycan'ın 4 diplomatını "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Azerbaycan'da İran istihbaratıyla bağlantılı oldukları öne sürülen kişilere karşı operasyonlar yapılmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu" söylemişti.