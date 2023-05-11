Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışma: Bir Azerbaycan askeri şehit oldu
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Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu. İki ülke arasında çatışmalar devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın dünden itibaren Zod bölgesinde Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını ve bugün sabah saatlerinde bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise Azerbaycan tarafının ateş açtığını ve bazı askerlerin yaralandığını açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;"10 Mayıs akşamı Zod istikametinde konuşlanmış Ermenistan silahlı kuvvetleri birlikleri, Azerbaycan Ordusunun karşıt mevzilerine çeşitli hafif silahlarla ateş ederek kasıtlı bir provokasyon gerçekleştirmiş ve bu provokasyonun sonucunda Azerbaycan Ordusunun bir askeri ağır yaralanmıştır.Provokasyonlarına son vermesi ve kasıtlı olarak durumu ağırlaştırmaması konusunda Ermenistan'a yapılan uyarılara rağmen, 11 Mayıs sabahından bu yana Ermenistan silahlı kuvvetleri durumu ağırlaştırarak Azerbaycan Ordusu mevzilerini havan toplarıyla ateş altına almış, bu provokasyonlar sonucunda bir askerimiz şehit olmuştur."Ermenistan Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "11 Mayıs sabah erken saatlerde Azerbaycan Orudusu, bir kez daha provokatif ve saldırgan eylemlere başvurarak, Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına havan ve toplarla ateş açtı. Ermeni tarafında yaralılar var" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya