Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışma: Bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu. İki ülke arasında çatışmalar devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın dünden itibaren Zod bölgesinde Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını ve bugün sabah saatlerinde bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise Azerbaycan tarafının ateş açtığını ve bazı askerlerin yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;