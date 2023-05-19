Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması müzakereleri başladı

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları, barış anlaşması müzakereleri için Moskova'da bir araya geldi. Toplantıda, üçlü bir formatta normalleştirme süreci ve gelecekteki adımlar üzerinde anlaşmaya varılması hedefleniyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasına ilişkin müzakerelerin yapılacağı üçlü görüşmesi Moskova'da başladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan ev sahibi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, toplantıların yapıcı bir atmosferde geçmesini umduğunu belirtti. Lavrov, "Son görüşmemiz uzun zaman önceydi. Birçok yeni konu var. Umarım bugünkü toplantılar yapıcı bir atmosferde gerçekleşir ve doğrudan diyaloğunuz sonuç elde etmeye yardımcı olur. Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin üçlü bir formatta normalleştirilmesine ilişkin tüm tartışmaların gözden geçirilmesini ve Rusya'nın bunu kolaylaştırmak için kullanabileceği fırsatları dikkate alarak gelecekteki adımlar üzerinde anlaşmaya varılmasını öneriyorum" dedi.

Lavrov, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan üçlü bildirilerin kalıcı bir çözüme ulaşmak için bir yol haritasını da içerdiğini belirtti.

"Mayıs ayının başından bu yana müzakere dinamiklerinin doğasını olumlu değerlendiriyoruz"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise bugünkü müzakerelerin etkili olmasını umduğunu belirterek, "Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi süreci çerçevesinde tüm konuları ele almamıza imkan vereceğini umuyoruz. Bakü, çatışma sonrası dönemde Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecini tutarlı bir şekilde desteklemektedir. Haklı olarak belirtildiği gibi bu çatışma sonrası normalleşme çok yönlü bir süreçtir. Her yönde paralel çalışmayı destekliyoruz. Birbirlerini tamamladıklarına inanıyoruz. Geçtiğimiz yılın sonundan itibaren müzakere sürecinde belli bir durgunluğun olduğu gözlemlendi. Mayıs ayının başından bu yana müzakere dinamiklerinin tutarlı ve olumlu doğasını olumlu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Lavrov, üçlü toplantı öncesi Bayramov ve Mirzoyan ile ayrı ayrı görüşmeler de gerçekleştirdi. - BAKÜ