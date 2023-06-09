Azerbaycan, Ukrayna'ya İnsani Yardım Gönderdi

Azerbaycan, Ukrayna'da meydana gelen su baskınları için gerekli malzemelerden oluşan insani yardım gönderdi. Yardım malzemeleri arasında mobil dizel pompa, boru, motorlu pompa, su altı pompası, şişme lastik bot, can yeleği, can simidi ve afet kıyafetleri yer alıyor. Ukrayna hükümetinin isteği üzerine gönderilen malzemeleri taşıyan uçak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Haydar Aliyev Havalimanı'ndan havalandı.

Azerbaycan Ukrayna'ya, su baskını etkilerinin giderilmesi için gerekli malzemelerden oluşan insani yardım gönderdi.

Ukrayna hükümetinin isteği, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine gönderilen malzemeleri taşıyan uçak, Haydar Aliyev Havalimanı'ndan havalandı.

Uçağı, Azerbaycanlı yetkililerin yanı sıra, Ukrayna'nın Bakü Büyükelçisi Vladyslav Kanevskyi uğurladı.

Kanevskyi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan halkı ve devletine teşekkür etti.

Yardım malzemelerinin Ukrayna'ya ulaştıktan sonra Kahovka barajının yıkılması sonucu sular altında kalan bölgelere gönderileceğini bildiren Kanevskyi, "Azerbaycan bunun dışında 20 ton da yakıt gönderdi. Bu yakıt kurtarma operasyonlarında ve gemilerde kullanılacak. Azerbaycan'la stratejik ortaklığımızın daha da üst seviyelere ulaşmıştır. Bu, hakiki ve samimi bir dostluktur." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın gönderdiği insani yardımda 400 metreküp kapasiteli iki adet mobil dizel pompa, 200 milimetre çapında 1000 metreden fazla boru, 10 adet motorlu pompa, 20 su altı pompası, 5 şişme lastik bot, 208 can yeleği, 50 can simidi ve afet kıyafetleri bulunuyor.