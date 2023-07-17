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Azerbaycan, Ukrayna'ya 7,6 Milyon Dolar Yardım İçin Kararname İmzaladı

Dünya Haberleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'ya yardım için 7,6 milyon dolar tahsis edilmesine ilişkin kararname imzaladı. Azerbaycan, Ukrayna'ya insani yardım sağlanması amacıyla Azerbaycan Enerji Bakanlığı'na ödenek ayrılmasına karar verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'ya yardım için 7,6 milyon dolar tahsis edilmesine ilişkin kararname imzaladı.

Azerbaycan, Ukrayna'ya yardımlarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'ya insani yardım sağlanması amacıyla Azerbaycan Enerji Bakanlığı'na ödenek ayrılmasına ilişkin kararname imzaladı. Kararnameye göre, Ukrayna'ya insani yardımın sağlanması amacıyla elektrikli teçhizat alımı ve sevkiyatı için 7,6 milyon ABD doları tutarında ödenek ayrıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

İlham Aliyev Azerbaycan Ukrayna Dünya Haberler

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